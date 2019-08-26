Путин наградил Роднину, Грачевского и Машкова

На портале правовой информации опубликован указ президента Владимира Путина о награждении ряда россиян за выдающиеся заслуги. Среди тех, кто удостоен государственных наград — прославленная фигуристка Ирина Роднина и руководитель академического камерного хора Владимир Минин. Они награждены орденами "За заслуги перед Отечеством" второй степени.

Актриса Ирина Купченко и худрук киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский удостоены орденов Дружбы. А актер, режиссер и худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков — ордена Почета, сообщает телеканал "Россия 24".