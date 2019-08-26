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26 августа 201919:57

Во Владивосток привезут работу Боттичелли из галереи Уффици

ГТРК "Владивосток"

Настоящее событие для приморских любителей живописи. Во Владивосток привезут работу Боттичелли из галереи Уффици. Об этом сообщает ГТРК "Владивосток".

По информации, полученной из Приморской картинной галереи, шедевр великого мастера эпохи Возрождения в первый раз окажется не только в Приморском крае, но и в России. Все желающие смогут полюбоваться "Мадонной делла Лоджиа", которую создал автор знаменитой на весь мир "Рождения Венеры". Это ранняя работа мастера изображает Мадонну, прижимающую к себе младенца.

Как сообщают организаторы, приурочена выставка одной картины к Восточному экономическому форуму. Она станет главным культурным событием международного мероприятия, которое состоится 4–6 сентября. Посмотреть на шедевр можно будет с 8 сентября по 6 ноября.

Текст: ГТРК "Владивосток"

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