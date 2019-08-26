В Москве в женском Рождественском монастыре горит кровля

В центре столицы в женском Богородице-Рождественском монастыре вспыхнул пожар. Постройка относится к XIV веку. Это один из древнейших монастырей Москвы.

Как сообщает ТАСС, загорелась кровля одного из храмов. В настоящее время идет тушение пожара. Ему присвоен первый номер сложности из пяти возможных. По имеющейся информации, горит двухэтажное здание, предназначенное для проживания.

Сообщение о возгорании поступило в 19:07 по московскому времени, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС. Площадь возгорания уточняется.