"Урал" обыграл "Сочи" в заключительном матче тура

Встречей в Екатеринбурге между местным "Уралом" и "Сочи" завершился седьмой тур чемпионата России по футболу. Хозяева поля добились победы со счетом 3:1, сломив сопротивление соперника во втором тайме.

В первой 45-минутке команды отличились по разу. На гол Эрика Бикфалви с пенальти гости ответили результативным ударом экс-форварда "Зенита" Антона Заболотного, записавшего в свой актив первый гол за сочинский клуб.

После перерыва Андрей Панюков сумел вывести хозяев поля вперед. Произошло это на 74-й минуте матча. А еще через десять минут Николай Димитров упрочил преимущество уральцев. Команда Александра Точилина отыграться уже не смогла.

После семи туров "Урал" набрал десять очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Футбольный клуб "Сочи" с тремя баллами остался на 15-й строчке.