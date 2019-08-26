Ссора Трампа с "семеркой" из-за России, разногласия и поцелуи: как завершил работу саммит

Полемику об отношении "семерки" с Москвой мировые лидеры не прекратили даже во время итоговой пресс-конференции. По словам президента Франции Эммануэля Макрона, консенсуса по данному вопросу до сих пор нет.

В заключительный день работы "семерки" Макрон чрезвычайно доволен собой — саммит состоялся. Антиглобалисты его не сорвали — протесты в последний момент отменили. Трамп не сбежал, как это было в прошлом году, хотя утром выглядел серьезным и не улыбался. Итальянский премьер Конте не отрывался от телефона, вероятно, обсуждал политический кризис дома. Остальные пребывали в приподнятом настроении.

В понедельник, 26 августа, говорили про климат. Американского президента на встрече не было, британский премьер выступление Макрона не слушал. Хозяин саммита в ответ решил примерить на себя роль спикера британского парламента.

Сидящие за столом в недоумении крутили в руках подарки. Вместо вина, сыра и колбас, которыми славится этот регион Франции, участникам встречи вручили разноцветные пластиковые часы из переработанного мусора, который выловили в океане. Казалось, смутился даже Макрон.

В отсутствии политических итогов все внимание к деталям светским — разноцветным носкам канадского премьера Джастина Трюдо, его утренним пробежкам и поцелую с Меланией Трамп. Удачно пойманный кадр — ее влюбленный взгляд взорвал Интернет. Снимок назвали "Бедный Дональд".

"Она выглядит так, словно хочет, чтобы он сделал из ее платья канадский флаг." "Мне кажется, она только что закрыла сделку по поставке канадского леса."

Дональду Трампу, правда, тоже досталось — два поцелуя от Меркель и еще один от Бриджит Макрон, после чего он немного повеселел. Хотя понимания с коллегами так и не нашел ни по Ирану, ни по Китаю, ни по России. Тему возвращения к формату G8 Трамп поднимал несколько раз — на завтраке с Макроном, затем за ужином "семерки":

"Много умных людей говорят, что Россия — это мощная держава. Лучше быть с ними в одной команде, а не по разные стороны. Некоторые из присутствующих на саммите так не считают. Мы не проводили голосования по этому вопросу, но это обсуждали. Я склонен сказать: "Да, они должны быть здесь".

Договориться по России пока не удалось, заявил на итоговой пресс-конференции Макрон. Париж готовится к другому — задача в ближайшие недели организовать личную встречу американского президента с лидером Ирана. Сделать это в Биаррице не вышло, хотя в разгар обсуждения ядерной программы здесь приземлился самолет с министром иностранных дел Джавадом Зарифом. Его предложение — Тегеран остается в рамках существующего договора, взамен получает зеленый свет на экспорт семисот тысяч баррелей нефти в сутки. Но поговорил с ним лишь Макрон, которому потом, после замечания Дональда Трампа, пришлось оправдываться, что встречался с Зарифом он не от имени всей "семерки", а по личной инициативе и как представитель одной лишь Франции:

"Вечером в субботу на ужине "Большой семерки" стало ясно, что мы можем двигаться вместе в этом вопросе. Тогда я решил пригласить министра Зарифа. Но прежде, чем это сделать, я поставил в известность Трампа", — отметил в своем выступлении Макрон.

Договориться по Brexit не удалось, уладить торговые споры между ЕС и США тоже не вышло. Франция еще и успела заочно поссориться с Бразилией, заблокировав крупнейшее торговое соглашение между ЕС и Южной Америкой — Меркосур, переговоры о котором вели последние двадцать лет. Жаира Болсонару обвинил Макрон в невыполнении парижского соглашения по климату, тот отказался встречаться с главой французского МИД. В итоге в Биаррице начали с обсуждения лесных пожаров в Амазонии, а потом перешли на личности. Дело дошло до супруги Макрона — Болсонару издевательски ответил в соцсетях на фотоколлаж, где пользователи сравнивают двух первых леди. Следом еще и министр образования Бразилии обозвал Макрона кретином.

"Во Франции не слыхано, чтобы министр оскорблял лидера какой-либо страны. А чтобы позволяли себе неуважительные высказывания по отношению ко мне и к моей супруге... Что я могу сказать, это печально в первую очередь для него и всех бразильцев. Надеюсь, в этой стране появится президент, который будет уметь себя вести", — заявил Макрон.

Следующий саммит пройдет ужев США. Разногласий среди участников становится все больше, договориться о совместном заявлении все труднее. Перед началом саммита французская сторона, опираясь на печальный опыт Канады, впервые даже не планировала коммюнике, которое обычно занимает 18-20 листов. Но текст в итоге согласовали, он уместился всего на одной странице — тем было множество, точек соприкосновения мало.