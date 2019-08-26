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26 августа 201920:08

В Рязанской области стартовали учения десантников "Защитник дружбы"

Министерство Обороны РФ

Активная фаза международных учений "Защитник дружбы-2019" стартовала в Рязанской области. В тренировке принимают участие 650 бойцов российских воздушно-десантных войск, 250 военнослужащих представляют Белоруссию и 150 — Египет, сообщает агентство РИА Новости.

Также в "Защитнике дружбы-2019" применят военно-транспортные самолеты Ил-76, С-130 и С-295.  В течение ближайших двух дней десантники будут учиться высаживаться с парашютами, окружать и уничтожать группы бандитов.

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