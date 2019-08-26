Проект "Наука" в России: в Сколкове увеличат рост ВВП в полтора раза

В Сколкове 26 августа прошло первое заседание Совета научно-образовательных центров мирового уровня. Были представлены пять пилотных проектов, созданных в рамках нацпроекта "Наука". Они разрабатываются в Пермском крае, а также Тюменской, Нижегородской, Кемеровской и Белгородской областях.

"Мы занимаемся поиском новых биологически активных соединений, которые способны подавлять жизнедеятельность болезнетворных микроорганизмов", — поясняет научный сотрудник института Xbio Тюменского госуниверситета Алексей Васильченко.

Узнать, как природа борется с болезнями, и попробовать сделать так же. В лаборатории Тюменского госуниверситета изучают иммунитет растений Крайнего Севера.

"Использование подобных биопрепаратов позволит увеличить валовый продукт растениеводства и улучшить качество продукции", — уверен научный сотрудник института Xbio Алексей Васильченко.

А на этой установке пермские студенты удаленно следят за добычей и транспортировкой нефти. Работают вместе с крупнейшими добывающими компаниями.

"Мы поставили не очень скромную задачу, — подчеркивает губернатор Пермского края Максим Решетников. – Надо обеспечить нашу промышленность в сфере природопользования нашими технологиями на основе достижений нашей науки".

Такой симбиоз бизнеса, учебы и технологий теперь — часть государственной политики. По указу президента в стране за три года создадут 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Первые пять сегодня представили свои программы правительственной комиссии.

"Это инструмент для серьезной перезагрузки социально-экономического развития в субъекте с ориентацией на возможности развития и реализации своего интеллектуального потенциала", — отмечает министр науки и высшего образования России Михаил Котюков.

Конкретные цифры привели в Нижнем Новгороде: экономика области с научным центром может расти в полтора раза быстрее, чем без него. Потому уже на старте проекта в нем захотели участвовать 26 регионов.

Общая задача для всех — кадры: как найти высококлассных профи вне двух столиц? Подготовить будущих ученых на местах помогут ведущие ВУЗы. В МГУ предложили связать университеты в единую сеть, чтобы мощностями столичных пользовались и на Дальнем Востоке.

"Цель и задачи этой программы, чтобы там все делалось и готовилась аспирантура, повышалась квалификация, учителя там проводили съезды, конференции", — добавляет ректор МГУ Виктор Садовничий.

Новые центры — это часть нацпроекта "Наука", высокие технологии помогут в развитии всей страны.

"Это не только наука и образование, это и показатели регионального валового продукта, показатели качества жизни. Перед нашими губернаторами встала задача заинтересованности в развитии инфраструктуры региона", — говорит зампред правительства Татьяна Голикова.

Первые отчеты губернаторов в комиссии одобрили. Успешные проекты получат гранты.