Назло кондуктору пойду пешком: Трамп анонсировал новый этап торговой войны с Китаем

На азиатских биржах царят скверные настроения. Индексы падали на торгах в Китае, Южной Корее, Японии и даже в Австралии. Причина — сохранение и даже углубление торговых противоречий между Пекином и Вашингтоном. Противоречий, которые на минувшей неделе уже стоили богатейшим людям планеты около 14 миллиардов долларов. И пока бизнес несет потери, Дональд Трамп продолжает требовать от Китая уступок. И даже заявил, что Китай якобы к этим уступкам готов: просит о переговорах. Правда, в Пекине все опровергли.

Уолл-стрит истосковались по хорошим новостям. Основные индексы немного подросли после глубокого падения в конце прошлой недели. Dow Jones потерял пятьсот пунктов, когда Трамп пообещал еще больше ужесточить тарифы на китайские товары. Сто тридцать из них отыграны после заявления президента США.

"Вчера вечером Китай позвонил нашим лучшим торговым представителям и сказал: "Давайте вернемся к столу". Так что мы вернемся к столу (переговоров). И я думаю, что они хотят что-то сделать. Они очень сильно пострадали, но они понимают, что это правильно, и я очень уважаю это. Я очень уважаю его. Это очень позитивное событие для всего мира", — заявил Дональд Трамп.

В китайском МИДе порядком удивились. Официальный представитель ведомства звонки американской стороне не подтвердил, повторив, что угрозами Пекин не проймешь. Тем более, что некоторые из них и вовсе абсурдны.

"Так называемый отзыв американских компаний из Китая больше похоже на политический лозунг, чем на прагматическую меру. Даже если это произойдет, наверняка найдутся другие, чтобы заполнить этот пробел, и в конечном итоге пострадают США. "Развязка" между китайской и американской экономиками не является хорошим способом ослабить китайско-американские экономические и торговые трения, также она не является способом решения проблем самих США", — предупредил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Назло кондуктору пойду пешком! Примерно пока получается у Трампа. Нет, инструментов, чтобы приструнить своих, у Белого дома хватит. Заставить в ускоренном порядке искать альтернативу китайскому рынку американские компании может закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года. Трампу, правда, придется проконсультироваться с Конгрессом, но не он первый. Экономические ЧП Америка объявляла 54 раза, а 29 из таких положений, например, в виде санкций, действуют до сих пор. Да только следом неизбежно встанет вопрос о компенсациях.

У Apple 20 процентов выручки — это продажи в КНР, Starbucks — это половина китайского рынка кофеен. Объемы продаж электромобилей Tesla в Китае — вторые после США. Глава Белого дома этого не может не понимать, и может быть поэтому в Биарритце вдруг звучит неожиданный комментарий.

Выступавшего перед журналистами на саммите G7 в Биаррице во Франции президента США спросили, пожалел ли он о своем решении ввести тарифы против Китая. Дональд Трамп ответил, что он пожалел об этом.

"Конечно. Почему нет? – добавил Трамп. – Я бы передумал".

Труднее всего в такой ситуации советникам. Ларри Кадлоу уже не знает, за что хвататься. Ведь только 23 августа шеф сказал, что пошлины на первую группу китайских товаров в объеме 300 миллиардов долларов вырастут не на 10, а на 15 процентов, а на вторую — объемом в 250 миллиардов — с 25 до 30.

"Президент Трамп не совсем верно услышал вопрос. На самом деле, он хотел сказать, что у него всегда бывают сомнения по любым вопросам. То есть, он не задумывался о том, чтобы пошлины отменить, он лишь усомнился в необходимости их повышения. Тем не менее, мы продолжаем придерживаться решения оглашенного президентом в пятницу", — подчеркнул директор Национального экономического совета Белого дома Ларри Кадлоу.

Американской экономике ничего хорошего это не сулит. Война идет на взаимное уничтожение.

"Торговая война крайне дорого обходится экономике США. Производство падает с прошлого декабря, количество рабочих мест уменьшается. Вообще за последние 2,5 года президентства Обамы было создано больше рабочих мест, чем за первые 2,5 года президентства Трампа. Экономический рост, скорее всего, останется на уровне 1,5% до конца года. И все это из-за торговой войны", — констатирует бывший сотрудник Минфина США Стив Рэттнер.

В предвыборный год каждый подобный показатель еще и оборачивается значениями рейтинга. У Трампа, который всегда делал ставку на успехи в экономике, и вовсе нет альтернатив.

"Он выглядит так, как будто у него депрессия, он деморализован. Это нетипично для Трампа, чтобы он говорил, что у него есть сомнения по поводу пошлин. Его экономисты говорят ему, что медленно, но верно мы движемся к рецессии. Его политические советники предупреждают, что его рейтинги падают, что его атаки на Каммингса и на четырех женщин-конгрессменов никак не помогли эти рейтинги поднять. Он видит, что и в экономике, и в политике его дела идут не слишком хорошо. Поэтому он деморализован", — поясняет CNN.

Вывести из себя президента США можно по-разному. Например, новостями о погодных явлениях. Это удалось изданию Axios своей публикацией об ураганах.

Заметку Трамп уже назвал очередным примером фейковых новостей. Но ее автор продолжает настаивать, что во время встреч со своими советниками хозяин Белого дома не раз предлагал бороться со стихийным бедствием с помощью атомных бомб: сбрасывать их прямо на очаги тропических штормов.