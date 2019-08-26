Содрогнется весь мир: Москва выбирает стратегию в американо-китайской схватке

Ударит ли американо-китайская схватка по России и готовы ли мы отразить этот удар? Китай — ближайший сосед России. Какую стратегию выберет Москва?

Кризис нельзя недооценивать. От столкновения двух крупнейших экономик содрогнется весь мир: упадет спрос на нефть, снизятся инвестиции. Нашу стратегию очень выразительно обозначил Владимир Путин еще на Петербургском экономическом форуме.

"У китайцев есть хорошая пословица: когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится. Но все меняется, меняется. И эта картинка тоже меняется. Если все будет продолжаться, как сегодня, все, кто сидят здесь, и ваши коллеги, уважаемые дамы и господа, все столкнутся с большими проблемами, с потерями колоссальными, бизнес столкнется с потерями. На кого это будет переложено? На наших граждан", — пояснил президент России Владимир Путин.

Сегодня об этом говорили на совещании у президента.

"По оценке, за первое полугодие ВВП России вырос на 0,7 процента, а промышленный рост за семь месяцев составил 2,6 процента, в том числе в обрабатывающих отраслях — два процента. Темпы положительные, безусловно, однако динамика в целом нас удовлетворить не может. Необходимо сделать так, чтобы экономический рост был более устойчивым и более динамичным", — подчеркнул Путин.

Если разложить, за счет чего растет российская экономика, то, например, в июле значительный вклад внесло промышленное производство — уверенный рост второй месяц подряд. Ускорился и рост добычи полезных ископаемых. Самый впечатляющий результат — в производстве сжиженного природного газа: плюс 86 процентов. Достойный урожай в сельском хозяйстве. Прирост в июле — почти 6 процентов. Не так успешно сейчас складывается в розничной торговле — скромный плюс – один процент. А транспорт и строительство в июле и вовсе ушли в минус. При том что и транспорт, и стройки — важные показатели экономической активности в стране.

Безработица пятый месяц подряд остается на рекордно низком уровне. С пика в 2016 годы мы видим устойчивое снижение.

А вот как выглядит динамика реальных зарплат россиян за последние 6 лет. Заметное падение после кризиса 2014 года, затем — постепенное восстановление. Снова снижение в 2018 году. И робкое восходящее движение в году текущем. По оценке Росстата, увеличение реальных зарплат в июле ускорилось до 3,5 процентов.

Рост доходов россиян президент откровенно назвал медленным и недостаточным. И потребовал более активных мер.

"Что еще хотел бы отметить уже в качестве положительного фактора — это инфляция. Инфляция постепенно приближается к целевому ориентиру, и сейчас она примерно 4,5 процента в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат в экономике реальные доходы людей растут медленно, — констатировал Путин. — Такое положение дел не может не вызывать беспокойство. Хотел бы услышать ваше мнение по поводу того, какие конкретные шаги вы предлагаете предпринять для повышения доходов граждан и в целом, как я уже сказал, придания более устойчивой динамики роста самой экономики?"

Основной вклад в инфляцию в 2019 году внесли не продукты и бензин, а индексация тарифов на коммунальные услуги. В любом случае 4,5 процента — это почти втрое меньше, чем 13 процентов инфляции в 2015 году. Рост цен удалось взять под контроль.