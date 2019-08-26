"Никогда эта боль не пройдет": как живет семья женщины, погибшей под колесами лихача

Савеловский суд Москвы сегодня вынес приговор в резонансном деле экс-сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова, который прошлым летом сбил насмерть на тротуаре беременную женщину. Еще одна пострадавшая тогда получила тяжелые травмы. В крови водителя эксперты обнаружили наркотики. Каким будет наказание?

Михаила Исаханова заводят в суд под усиленным конвоем. В зале не протолкнуться — десятки журналистов, родственники жертв, пришли и друзья подсудимого.

Исаханов хладнокровен. Даже не дрогнул, когда судья стал зачитывать медицинские справки с травмами, которые он нанес пешеходам. Список внушительный, на перечисление всех переломов, ожогов и ран ушло пять минут.

"Каждый день я вспоминаю события того дня. Я работаю медсестрой в реанимации и в каждом пациенте вижу свою дочку. Моя жизнь не будет такой, как прежде. Никогда эта боль не пройдет", — поделилась мать погибшей Натальи Львовой Людмила Лукашова.

Людмила потеряла дочь и внучку. Евгений — жену и ребенка — Наталья была на девятом месяце беременности.

"Наташа купила все вещи до года. Мы вообще все купили, коляску уже выбрали, осталось только купить. Очень ждали ребенка. Наташа хотела быть мамой. До всего этого у меня была жизнь, а после — ее нет", — рассказал муж пострадавшей Евгений Львов.

Варвара выжила чудом — тяжелейшие переломы, пробитое легкое. На нее вылились литры раскаленного машинного масла. Несколько операций, год реабилитации — сейчас она заново учится ходить.

"Тяжело ходить, где-то тяжело сидеть, но, самое главное, очень страшно. Страшно выходить из подъезда, страшно передвигаться, слушать шум машин, шум тормозов", — поделилась Варвара Бойко.

Исаханов на своем BMW гнал по Верхней Масловке со скоростью больше 87 километров в час при разрешенных 60 — это данные судебной экспертизы. Наталья и Варвара стояли здесь и ждали, когда для пешеходов загорится зеленый сигнал светофора.

Все произошло мгновенно. Прохожие пытались вытащить Наталью и Варвару из под кузова. Исаханов уверял — его подрезала другая машина. Но доказательств этого защита предоставить так и не смогла. Кроме того, экспертиза показала, что бывший преподаватель университета "Синергия" сел за руль после употребления наркотиков. С сайта учебного заведения информацию об Исаханове поспешили стереть.

У обвиняемого спросили в зале суда, употреблял ли он наркотики перед тем, как сесть за руль. Он ответил: "Конечно же нет. У меня вечером пары были у детей, какие наркотики?". На вопрос о том, почему экспертиза показала другое, Исаханов посоветовал спросить это у экспертов".

Сегодня суд вынес приговор Исаханову — шесть лет общего режима и выплата компенсаций: семье погибшей Натальи — пять миллионов рублей и пострадавшей Варваре — миллион.