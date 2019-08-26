В России не хватает медицинских работников

Рабочая группа по подготовке Госсовета назвала дефицит кадров одной из главных проблем здравоохранения в России.

Об этом общественность проинформировали на сайте Кремля.

Говоря о модернизации здравоохранения в России, собравшиеся констатировали, что наиболее острыми проблемами отрасли остаются недостаточный уровень организации оказания медицинской помощи, дефицит кадров, низкие зарплаты у медработников, плохие условия труда, неудовлетворительное состояние имущества врачебных учреждений и зачастую логистическая недоступность больниц и поликлиник для пациентов.

Отмечается, что по каждой проблеме организована работа по поиску решений. Сообщается, что проект доклада по подготовке Госсовета о модернизации здравоохранения будет подготовлен к 1 октября 2019 года и обсужден на следующем заседании рабочей группы.

В заседании приняли участие помощник президента России Игорь Левитин, заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Клямкин, главы ряда регионов страны, а также заместители губернаторов, отвечающие за социальную политику и охрану здоровья.