Касаткина не смогла выйти во второй раунд US Open

На Открытом чемпионате США по теннису, который стартовал в Нью-Йорке, завершилась встреча первого круга между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Британии Йоханной Конте. Российская теннисистка уступила сопернице в трех сетах со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

Спортсменки провели на корте 2 часа 4 минуты. За выход в третий раунд британка сразится с победительницей матча между россиянкой Маргаритой Гаспарян и австралийкой Присциллой Хон.

Ранее на турнире Каролина Плишкова из Чехии прошла первый круг, обыграв в двух сетах свою соотечественницу Терезу Мартинцову со счетом 7:6 (8:6), 7:6 (7:3).