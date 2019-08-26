Полицейских подозревают в изнасиловании и пытках задержанных

Уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера возбуждено в Анапе против двух полицейских.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировали в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю.

Отмечается, что стражей порядка подозревают в том, что в ночь на 26 августа в поселке Витязево они застали на пляже девушку и молодого человека​​​. Как сообщают местные СМИ, парня полицейские отпустили, а девушку начали запугивать отделом по делам несовершеннолетних, якобы вынудив ее отдаться им.

Пострадавшая оказалась волейболисткой, которая рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников внутренних дел.

Как сообщает ТАСС, управление МВД РФ по Оренбургской области проводит проверку сообщений, появившихся в СМИ о пытках задержанного полицейскими.

Речь идет 21-летнем жителе станции Черный отрог Саракташского района Оренбургской области Романе Чиквиладзе.

Молодой человек утверждает, что после того, как 10 августа 82-летний отец обвинил его и сводного брата Валерия в краже и вызвал полицию, приехавшие на вызов правоохранители пытали их с братом электрошокером, требуя признаться в краже 5000 рублей.