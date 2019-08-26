ВСУ обстреляли Коминтерново в ДНР: горят дом и сельхозугодья

На юге самопровозглашенной Донецкой народной республики украинские силовики обстреляли окрестности села Коминтерново. Они применили зажигательные боеприпасы, в результате чего загорелись дом и сельхозугодья.

Боевики из 36-й бригады морской пехоты начали обстрел в 17:45 по московскому времени. Как сообщил РИА Новости представитель Народной милиции ДНР, сотрудники МЧС не могут подъехать к месту возгорания из-за продолжающейся стрельбы.

В ведомстве призвали международных наблюдателей немедленно вмешаться в происходящее, чтобы добиться от украинской стороны прекращения огня, а также принять все доступные меры для предотвращения повторения подобного в будущем.

Перемирие в Донбассе действует с 21 июля. Оно подразумевает дополнительные меры по его контролю, в их числе запрет на ведение любого вида огня, а также привлечение к ответственности нарушителей. Однако после соглашения о перемирии между сторонами конфликта перестрелки продолжаются.