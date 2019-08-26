US Open. Александрова взяла верх над Стосур

Екатерина Александрова стала первой представительницей России, пробившейся во второй круг Открытого чемпионата США по теннису. В стартовой игре россиянка добилась победы над австралийкой Самантой Стосур.

Соперницы провели на корте 1 час 2 минуты. Александровой хватило двух сетов, чтобы выиграть матч – 6:1, 6:3. В следующем круге 24-летняя россиянка сразится с победительницей встречи между китаянкой Чжан Шуай и швейцаркой Викторией Голубич.

Напомним, что ранее Дарья Касаткина не смогла преодолеть барьер первого раунда US Open, уступив британке Йоханне Конте в трех партиях.