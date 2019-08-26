Вратарь "Спартака" Селихов может уйти в аренду

Вратарь московского "Спартака" Александр Селихов в ближайшее время может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ. Речь идет об аренде футболиста до конца сезона-2019/2020. 25-летний голкипер красно-белых хочет получить игровую практику.

Как сообщает "Спорт-экспресс", Селихов может оказаться в самарских "Крыльях Советов". При этом красно-белых готовы платить вратарю около 70 процентов зарплаты.

Также на голкипера "Спартака" претендует екатеринбургский "Урал", однако его финансовые возможности ниже, чем у самарцев. В настоящий момент первым номером столичной команды является Александр Максименко, показывающий великолепную игру.