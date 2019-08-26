Пожар в женском Рождественском монастыре полностью потушен

Пожар в женском Богородице-Рождественском монастыре полностью ликвидирован.

Возгорание произошло в 19:07 по московскому времени. От пожара пострадало деревянное здание. Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, на территории обители ведутся реставрационные работы. Не исключено, что они могли стать причиной возгорания, но эта информация пока не подтверждается. Ущерб от пожара придется установить.