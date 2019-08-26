Россиянка Гаспарян пробилась во второй круг US Open

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян в своем стартовом матче Открытого чемпионата США, который проходит в Нью-Йорке, встречалась с Присциллой Хон из Австралии. 24-летняя россиянка обыграла соперницу в двух сетах со счетом 7:6 (7:4), 6:4.

Во втором раунде US Open Гаспарян встретится с обидчицей Дарьи Касаткиной британкой Йоханной Конте, обыгравшей россиянку на старте турнира в трех партиях.

Отметим, что Гаспарян ранее ни разу не смогла преодолеть первый барьер Открытого чемпионата США по теннису.