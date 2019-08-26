Постпред России рассказал подробности об испытаниях под Северодвинском

Постпред Российской Федерации при международных организациях в Вене Алексей Карпов в ходе 53-й сессии Рабочей группы по вопросам проверки подготовительного комитета ОДВЗЯИ заявил, что авария в Архангельской области не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, поэтому не относится к предмету Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Цитаты из выступления Карпова опубликованы на сайте Министерства иностранных дел. По словам постпреда, возможности ПК ОДВЗЯИ ежегодно расширяются, потенциал Организации возрастает, а перспективы Договора не позволяют применять их в полном объеме. Карпов отметил, что это не повод заниматься вопросами, не имеющими отношения к предмету Договора и мандату Комиссии. По его мнению, отслеживание военной деятельности, а также последствий любых событий и инцидентов, которые не связаны с ядерными испытаниями, является недопустимым.

Алексей Карпов призвал не забывать, что передача данных со станций мониторинга сейсмических данных в Международный центр данных — дело пока сугубо добровольное и оно будет оставаться таковым до момента вступления ДВЗЯИ в силу.

По словам Карпова, трагическая авария не имеет никакого отношения к ядерным испытаниям, а также не относится к предмету ДВЗЯИ. Постпред отметил, согласно статье IV Договора государства имеют право принимать меры по защите конфиденциальности любой информации, которая имеет отношение к гражданской и военной деятельности, полученной в ходе деятельности по контролю.

Алексей Карпов подчеркнул, что проводившиеся 8 августа испытания на военном полигоне под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, создание которого — вынужденное решение в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны.

Постпред отметил, что жизни и здоровью населения в связи со случившимся ничто не угрожает. По данным МЧС России по Архангельской области, радиационный фон в этом районе находится в пределах нормального уровня. Карпов сообщил, что инцидент не привел к трансграничному переносу радиоактивных веществ, потому ни о какой экологической катастрофе речи не идет.

Взрыв на центральном испытательном полигоне ВМФ под Северодвинском произошел 8 августа. В результате трагедии погибли пять человек, еще трое пострадали. Кроме того, погибли двое представителей Минобороны РФ, трое военнослужащих получили ранения.