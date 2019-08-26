Медведев стартовал с уверенной победы на US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, являющийся одним из фаворитов Открытого чемпионата США, начал турнир в Нью-Йорке с уверенной победы. 23-летний россиянин оказался сильнее Пранджнеша Гуннесварана из Индии в трех сетах со счетом 6:4, 6:1, 6:2.

В следующем раунде Медведев, посеянный на US Open под пятым номером, встретится с победителем матча между южнокорейцем Квон Сун У и боливийцем Уго Дельеном.

Напомним, что призовой фонд Открытого чемпионата США по теннису превышает 57 миллионов долларов. Турнир завершится 8 сентября.