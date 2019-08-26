Орешкин: инфляция по итогам года будет ниже 4 процентов

Минэкономразвития Российской Федерации пересмотрело макропрогноз, касающийся инфляции в 2019-2020 годах в сторону ее снижения. Это обусловлено ожидаемым замедлением потребительского спроса, который вызван кредитным циклом.

Соответствующее заявление сделал глава Минэкономразвития Максим Орешкин на брифинге в понедельник, 26 августа. По его словам, инфляция по итогам 2019 года, невзирая на все пессимистичные ожидания и эффект от повышения НДС, опустится ниже целевого уровня. Она составит 3,8 процента год к году. По сравнению с предыдущей версией, прогноз инфляции ожидался на уровне 4,3 процента.

По словам Орешкина, в 2020-2021 годах произойдет смена фазы кредитного цикла, в этот период инфляция прогнозируется на уровне 3 процентов в 2020 году и 4 процентов в 2021 году. Предыдущая версия макропрогноза предполагала 3,8 и 4 процента соответственно.

Глава Минэкономразвития отметил, что после вклада потребительского кредита в прирост конечного спроса в 1,7 триллиона рублей в 2019 году в следующем он составит 0,4 триллиона рублей. Максим Орешкин заявил, что ожидается резкое замедление потребительского спроса до 0,6 процента, а также усиление дезинфляционного тренда. По его словам, по мере реакции денежно-кредитной политики произойдет замещение потребительского кредита корпоративным и ипотечным.