ЦСКА близок к подписанию защитника "Севильи" Гомеса

Московский футбольный клуб ЦСКА в ближайшее время может усилиться защитником испанской "Севильи" Серхи Гомесом. Если клубы договорятся о сумме трансфера, 27-летний футболист будет выступать за армейцев в сезоне-2019/20 на правах аренды.

Как стало известно изданию AS, Гомес и представители ЦСКА уже договорились о переходе. Теперь дело остается за руководством "Севильи", которое желает выручить за своего оборонца не менее пяти миллионов евро.

Испанский защитник является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел за "Севилью" 32 матча в чемпионате страны. В этих встречах Гомес не смог отметиться результативными действиями.