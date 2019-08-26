На Мексику обрушились тропические ливни, есть жертвы

Обрушившиеся на Мексику ливни унесли жизни по меньшей мере двоих человек, еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировал координатор сил гражданской обороны страны Давид Леон.

По его данным, больше всего от удара стихии в минувшие субботу и воскресенье пострадали штаты Мехико, Нуэво-Леон, Наярит, Нижняя Калифорния и Синалоа. Сотни зданий были затоплены или получили различные повреждения или оказались в зонах подтопления. В пяти муниципалитетах штата Синалоа был объявлен режим ЧС.

Для ликвидации последствий власти регионов привлекли военнослужащих.

Леон призвал мексиканцев соблюдать меры предосторожности и внимательно следить за оповещениями сил гражданской обороны.