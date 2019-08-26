Хоккеисты СКА обыграли "Авангард" и стали победителями турнира Пучкова

В Санкт-Петербурге завершился предсезонный хоккейный турнир имени Николая Пучкова. В заключительной игре местный СКА добился победы над омским "Авангардом" со счетом 2:1 и выиграл соревнования. Отметим, что команда Алексея Кудашова победила во всех матчах турнира.

В составе армейцев заброшенными шайбами отметились Владимир Ткачев (32-я минута) и Александр Дергачев (39-я). У проигравших единственный гол оказался на счету Андрея Стася (52-я).

По регламенту турнира после матча команды провели серию буллитов, в которой, как и в игре, сильнее оказались хоккеисты СКА – 3:2.