В сирийской Латакии прогремел взрыв. ЧП произошло в районе ат-Табият, который находится на берегу Средиземного моря.

РИА Новости сообщают о незначительном материальном ущербе, нанесенном взрывом.

12 августа боевики обстреляли Латакию, которая находится в Идлибской зоне деэскалации.