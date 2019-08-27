МИД Кубы: последствия пожаров Амазонии будут ужасными для всего человечества

Спасение лесов Амазонии, расположенных на территории Бразилии, требует оценки масштабов пожаров, а также принятия срочных мер. Если не принять серьезных усилий для решения данной проблемы, последствия этих пожаров могут повлиять на все человечество. Такое заявление сделал глава министерства иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья.

Как дипломат написал в своем Twitter, Амазония горит уже более 20 дней, при этом пламя уничтожает "легкие" Земли. Так как тропические леса в бассейне Амазонки являются всеобщим достоянием, последствия пожаров будут ужасными для всего человечества. Паррилья призвал всех к срочным действиям для решения проблемы, сообщает ТАСС.

По сведениям Национального института космических исследований Бразилии, за период с января по август текущего года огонь уничтожил более 1,8 миллиона гектаров лесов Амазонии, которые располагаются на территории Бразилии (это порядка 0,44 процента территории биома). Амазония понесла наибольшие потери от пожаров в марте – тогда выгорело более полумиллиона гектаров ее территории. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года общее количество очагов возгорания в стране, зафиксированных спутниками, выросло на 85 процентов, превысив отметку в 76 тысяч 22 августа.