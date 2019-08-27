Сделка Сбербанка с Rambler: пользователи получат ряд новых сервисов

Сбербанк и Rambler закрыли сделку по созданию совместного предприятия в области медиа и развлечений. Вложенные средства пойдут на развитие цифровых сервисов и технологических платформ. Председателем совета директоров станет первый зампред Сбербанка Лев Хасис, передает телеканал "Россия 24".

В результате этой сделки экосистема Сбербанка дополнилась такими сервисами, как онлайн-кинотеатр Оkkо, "Рамблер.Касса", плюс еще более 30 популярных ресурсов Рунета, в том числе Lenta.ru, Gazeta.ru, Afisha и LiveJournal, а также кинотеатр "Художественный".