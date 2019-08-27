В Лефортовском тоннеле в Москве произошла авария с участием шести автомобилей

Вечером в понедельник, 26 августа, в Лефортовском тоннеле в Москве произошло ДТП с участием шести автомобилей. О происшествии СМИ сообщил источник в экстренных службах столицы.

Как уточняется, столкнулись два грузовика, микроавтобус и три легковых автомобиля. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ДПС.

Представители московского управления ГИБДД сообщили, что авария произошла еще днем. В результате нее никто не пострадал, передает ТАСС.