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27 августа 201901:39

Утром 27 августа "Союз" вновь попытается состыковаться с МКС

aboutspacejornal.net

27 августа в 6:12 по московскому времени "Союз МС-14" с роботом Федором на борту вновь попытается пристыковаться к МКС. На этот раз стыковка будет проводиться с другой стороны станции, к модулю "Звезда". Она пройдет в автоматическом режиме, передает РИА Новости.

Попытка стыковки, предпринятая 24 августа, закончилась неудачей. Причина – поломка системы стыковки "Курск" на станции. В случае подобного сбоя корабль не может сам причалить к станции, а космонавты не могут ему помочь. Робот Федор также не приспособлен для управления кораблем, хотя и занимает пилотское кресло.

В результате было принято решение вручную "перепарковать" расположенный у модуля "Звезда" корабль "Союз МС-13" к модулю "Поиск". На освободившееся место будет пристыкован "Союз МС-14".

После стыковки давление между кораблем и станцией должно выровняться, на это уйдет несколько часов. Затем ЦУП разрешит экипажу МКС открыть люк.

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