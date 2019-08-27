Трамп обвинил Обаму в присоединении Крыма к России

В том, что Крым вошел в состав России, виноват Барак Обама. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном по итогам саммита G7 в понедельник, 26 августа.

Трамп сказал, что Обаму перехитрили. Россия присоединила Крым во время пребывания Обамы у власти, и он мог это остановить.

Как отметил президент Соединенных Штатов, Крым – очень важная территория, так как именно там размещены российские подводные лодки. Правда, не такие большие и не такие мощные, как американские.

В ноябре 2018 года Дональд Трамп уже обвинял администрацию Барака Обамы в том, что Крым вошел в состав Российской Федерации.

Полуостров Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. За присоединение к РФ высказались большинство жителей региона. Несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, Украина не признала результаты голосования. Президент России Владимир Путин не единожды подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда, напоминает газета "Известия".