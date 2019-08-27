Пользователи Facebook жалуются на сбои в работе социальной сети

В понедельник, 26 августа, пользователи социальной сети Facebook в России и некоторых странах Европы столкнулись со сбоями в работе сайта. Такие данные появились на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Как уточняется, проблемы в работе соцсети стали наблюдаться после 21:40 по московскому времени 26 августа.

Чаще других на проблемы жалуются пользователи из России, Великобритании, Германии, Греции, Канады, США и Швейцарии. В России со сбоями столкнулись пользователи из Москвы, передает ТАСС.

Согласно информации Downdetector, на сбои в работе сайта жалуются 58 процентов пользователей Facebook, на проблемы со входом в свои аккаунты – еще 33 процента, при загрузке изображений испытывают проблемы 7 процентов пользователей соцсети.