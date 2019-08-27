Суд США: Johnson&Johnson заплатит $572 млн из-за опиоидного кризиса

Суд в США вынес решение по делу компании Johnson&Johnson. Фармацевтического гиганта обязали выплатить 572 миллиона долларов.

Компанию признали причастной к эпидемии опиоидной зависимости, жертвами которой, по официальным данным, стали 400 тысяч человек. По версии следствия, корпорация неверно объясняла врачам риски употребления наркотических препаратов и манипулировала результатами исследований. В результате доктора слишком часто прописывали пациентам препараты, вызывающие привыкание.

Представители Johnson&Johnson уже заявили, что будут обжаловать решение суда, сообщает телеканал "Россия 24".