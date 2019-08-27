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27 августа 201903:21

Благотворительный фонд ДиКаприо направит $5 млн на тушение лесных пожаров в Амазонии

EPA

Благотворительная организация EarthAlliance, одним из создателей которой является актер Леонардо ДиКаприо, планирует направить пять миллионов долларов для помощи Амазонии, страдающей от лесных пожаров.

Как отмечается в сообщении организации в Twitter, EarthAlliance образовала фонд чрезвычайной помощи лесам Амазонии с бюджетом 5 миллионов долларов для передачи ресурсов коренному населению региона и местным партнерам, работающим "над спасением биологического разнообразия Амазонии от волны пожаров".

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что G7 направит на тушение лесных пожаров в Амазонии срочную помощь в размере порядка 20 миллионов евро. 15 миллионов долларов пообещала выделить Канада. Как отмечается, инициатива страны не входит в пакет общей помощи, которая была согласована на встрече "Большой семерки".

Мощные пожары в лесах Амазонии продолжают полыхать не одну неделю. Уже сейчас их площадь на 82 процента больше пройденной огнем за весь 2018 год, сообщает РИА Новости. Согласно информации Национального института космических исследований Бразилии, только 22 и 23 августа в стране было зафиксировано 1663 новых очага возгорания, половина из них – в Амазонии.

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