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27 августа 201904:26

Сенатор США пожаловался, что его не впускают в Россию

EPA

Рон Джонсон, американский сенатор, известный своей нелюбовью к политике Москвы, пожаловался, что ему отказали в российской визе. Он собирался прибыть в нашу страну с двухпартийной делегацией конгресса и провести переговоры с российскими чиновниками, представителями американского бизнеса и "организациями гражданского общества".

Республиканец заявил, что получил "мелкое оскорбление", однако собирается и дальше выступать за "решительный ответ на агрессию России", а также за "откровенный диалог", передает РИА Новости.

В российском МИДе информацию об отказе в визе не прокомментировали.

Джонсон выступает против "Северного потока – 2", за отказ Европы от российского газа, а также за проведение многонациональной операции против России в Черном море после инцидента в Керченском проливе.

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