Грузинские авиакомпании задолжали России миллион долларов

В Минтрансе сообщают, что грузинские авиакомпании задолжали России порядка миллиона долларов. В конце июня эта сумма (без учета пени) составляла 792,5 тысячи долларов и 592,3 тысячи рублей, напоминает РИА Новости.

Светлана Петрова, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса РФ, рассказала, что график погашения задолженности перед "Государственной корпорацией по организации воздушного движения в Российской Федерации" был согласован с грузинским министерством экономического развития еще 10 лет назад. Но платежи до сих пор не осуществляются.

С 8 июля временно приостановлено авиасообщение между Россией и Грузией. Поводом для этого послужили антироссийские демонстрации в Тбилиси.