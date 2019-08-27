Во Владивостоке и ряде районов Приморье объявлено штормовое предупреждение из-за ливней

Во Владивостоке и некоторых районах Приморья из-за ливня объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщили представители Примгидромета.

В настоящее время после короткой солнечной передышки Приморье вновь оказалось во власти непогоды. Всего несколько дней назад из региона ушел тайфун "Кроса", напоминает РИА Новости.

27 августа утром и днем во Владивостоке ожидается очень сильный дождь с количеством 50 миллиметров и более за 12 часов.

Днем 27 августа, а также ночью и днем 28 августа на северо-западе края и в южной половине региона ожидаются сильные и очень сильные дожди.

По прогнозам синоптиков, из-за дождей поднимется уровень воды в реках на 0,3-0,8 метра, будут затоплены поймы и пониженные хозяйственные объекты.