"Оскорбление" на пустом месте: сенатор Джонсон не обращался в посольство РФ за визой

Сенатор-республиканец Рон Джонсон не обращался в российское посольство в Вашингтоне и не информировал о планах посетить Россию. Так прокомментировали в дипведомстве информацию о том, что американскому законодателю якобы отказали в выдаче российской визы.

В посольстве отметили, что обвинения Джонсона безосновательны. Более того, там подчеркнули, что Москва неоднократно призывала Вашингтон к двусторонней отмене ограничений на поездки политиков.

We have long been calling on the #UnitedStates🇺🇸 to remove lawmakers from any travel restrictions as a first step towards abolition of «blacklists». #BTW the senator did not apply for a visa at our Embassy and did not inform about his plans to visit @Russia🇷🇺 https://t.co/SQLA4uvKPh pic.twitter.com/RQXBHozJg0 — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) August 27, 2019

Об отказе в выдаче визы Джонсон заявлял ранее, напоминает телеканал "Россия 24". В нашу страну он собирался приехать в сентябре в составе делегации конгресса.

Сенатор активно поддерживает санкции против России и неоднократно позволял себе русофобские высказывания.