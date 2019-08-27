Специалисты выясняют причины пожара в женском Рождественском монастыре

Специалисты устанавливают причины крупного пожара в центре Москвы. Он произошел 26 августа на территории Богородице-Рождественского женского монастыря. Пламенем были охвачены почти 200 квадратных метров. Горела кровля двухэтажного административного здания.

К моменту приезда пожарных от туда уже вырывалось открытое пламя, шел густой дым. Сотрудники экстренных служб не допустили распространения огня на все здание. Тушили пожар более двух часов. Никто не пострадал, передает телеканал "Россия 24". Горевшая постройка не имеет исторической ценности.