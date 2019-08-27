Построенный в Калининграде траулер передан рыболовам с Камчатки

Калининградский завод "Янтарь" передал готовый траулер-сейнер рыболовам с Камчатки. Судно "Ленинец" строили почти 3 года. Его длина составляет чуть больше 50 метров, ширина – 12 метров.

На сейнере рыбаки смогут хранить улов в специальных танках с охлаждаемой морской водой, сообщает телеканал "Россия 24".

Стоит отметить, это не единственный сейнер для рыбаков с Дальнего Востока. Всего по контракту в Калининграде сделают три таких корабля. Второе судно — "Командор" — уже приступило к швартовым испытаниям. Траулер "Ударник" только готовится к ним. Оба сейнера планируют передать заказчику до конца текущего года.