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27 августа 201907:45

Полиция под Оренбургом спасла 4 тысячи редких черепах, провозимых под видом капусты

Полиция под Оренбургом спасла 4 тысячи редких черепах, провозимых под видом капусты

Полиция Оренбургской области спасла от гибели более 4 тысяч среднеазиатских черепах, занесенных Международную красную книгу. Рептилий пытались провезти через границу в багажнике автомобиля под видом капусты. Водитель утверждает, что не имел понятия о грузе, а с заказчиком и собственником не знаком.

На рынке эту партию черепах можно было бы продать почти за 8 миллионов рублей, передает телеканал "Россия 24". По факту контрабанды возбуждено уголовное дело. Черепах удалось вернуть в природу.

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