На Мадрид обрушились ливни с градом: потоки воды уносят машины

Столица Испании оказалась под властью урагана. На регион обрушились дожди и сильный град. Они парализовали дороги и вызвали задержки рейсов в аэропортах.

Департамент метрополитена Мадрида объявил о приостановлении работы нескольких линий метро, передает телеканал "Россия 24". Больше всего пострадал район Арганда-дель-Рей — там сильные потоки воды смывали припаркованные машины и затапливали помещения.

Государственное метеорологическое агентство Испании отметило, что до конца лета в стране ожидаются дожди.