На стены исторических зданий запретят вешать кондиционеры и спутниковые тарелки

На фасадах домов, являющихся объектами культурного наследия, хотят запретить устанавливать чужеродные элементы. Это касается в том числе кондиционеров и спутниковых тарелок.

Все подобные устройства, которые уже есть, придется демонтировать, если соответствующий законопроект вступит в силу. Правительство внесло его в Госдуму, передает телеканал "Россия 24".

На демонтаж лишних объектов с фасада здания дадут полгода, если дом нежилой. Если жилой, сроки могут быть другими. Проверка показала, что в 40 регионах России навесное оборудование на объектах культурного наследия установлено с нарушениями.