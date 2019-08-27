В подмосковном Жуковском стартует МАКС-2019

27 августа в подмосковном Жуковском стартует Международный авиационно-космический салон. Работать он будет до 1 сентября. На МАКС-2019 представят новинки мирового авиапрома.

Конечно, не обойдется без отечественных премьер, напоминает телеканал "Россия 24". Одна из самых ожидаемых — среднемагистральный пассажирский самолет МС-21-300. Там же продемонстрируют истребитель пятого поколения Су-57 и топливозаправщик Ил-78.

Корпорация "Ростех" представит в общей сложности 40 новинок. Что касается иностранных брендов, то посетители салона увидят, например, новый Embraer. Также впервые в России будет продемонстрирован российско-китайский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет CR929. Участие в авиасалоне примут более 800 компаний из 33 стран. Особое место отведено Китаю.

Помимо демонстраций запланирована и насыщенная деловая программа. Так, Boeing намерен объявить о новых стратегических инициативах и подписать соглашения с российскими партнерами.

Потенциал предыдущего МАКСа, который состоялся два года назад, Минпромторг оценил в 600 миллиардов рублей. На какую сумму будут подписаны соглашения в этот раз, пока не считали. Но эксперты уверены: речь также идет о сотнях миллиардов.