Космический корабль "Союз" произвел успешную стыковку с МКС

Космический корабль "Союз МС-14" пристыковался к МКС. Это уже вторая попытка стыковки. Первая была предпринята в субботу, 24 августа. Она не удалась из-за поломки оборудования.

Для новой попытки использовался модуль "Звезда", находящийся с противоположного конца станции. Для этого корабль "Союз МС-13" был "перепаркован" от этого модуля. На его место причалил "Союз МС-14", на борту которого находится робот-андроид Федор, передает РИА Новости. Теперь роботу предстоит пройти ряд испытаний.