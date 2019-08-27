Посетителей пляжа в Барселоне эвакуировали из-за бомбы времен Второй мировой войны

Инженеры ВМС Испании провели контролируемый взрыв бомбы времен Второй мировой войны.

Снаряд обнаружили в Барселоне на популярном у туристов пляже. Бомба находилась всего в 25 метрах от суши. Отдыхающих срочно эвакуировали. На место прибыли водолазы и саперы.

Мощность устройства, по оценкам специалистов, составила около 70 килограммов тротила. Бомбу в итоге решили отбуксировать на безопасное расстояние от берега и взорвать, сообщает телеканал "Россия 24".