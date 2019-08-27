Алла Пугачева "благословила" Светлану Лободу, назвав ее своей преемницей. Ролик со словами примадонны опубликован в Instagram Лободы.

"Живи спокойно, страна, — говорит Пугачева и, указывая на Лободу, заявляет. – У тебя еще одна… Все остальные – в тени". Ролик сопровождается смехом обеих певиц. Лобода в комментарии поблагодарила "великую любимую Аллу Борисовну за благословение". Она также сказала спасибо Игорю Крутому за песню. Еще одно спасибо "моим зрителям за то, что я есть", — написала Лобода.