Робот Федор извинился за задержку и объяснил, что застрял в пробке

Антропоморфный робот Федор извинился перед читателями своего Twitter за задержку в прибытии на Международную космическую станцию. "Застрял в пробке", — объяснил он и добавил, что готов к продолжению работы.

Робот имеет звание помощника экипажа МКС. Он будет участвовать в ряде экспериментов, в частности, по изучению поведения машины в невесомости, а также поможет космонавтам с уборкой.

Прошу прощения за задержку. Застрял в пробке. Готов к продолжению работы. pic.twitter.com/iR277q5Mxo — FEDOR (@FEDOR37516789) August 27, 2019

Стыковка корабля "Союз МС-14" с МКС удалась со второго раза. Это объясняется неполадками в оборудовании. Утром 27 августа космический корабль успешно перестыковался к станции.

Пользователи подбадривают робота Федора в своих комментариях. "Ждем новых репортажей с орбиты!" – пишут они. А о "космической пробке" философски замечают: бывает. "Федя, удачи!" — пишут читатели.