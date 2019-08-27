Гол Лукаку помог "Интеру" разгромить "Лечче" в первом туре серии А

В матче первого тура итальянской серии А "Интер" на поле "Сан-Сиро" в Милане разгромил "Лечче". Подопечные Антонио Конте отправили в ворота соперника четыре безответных мяча – 4:0.

У победителей встречи голами отметились Марсело Брозович (21-я минута), Стефано Сенси (24), Ромелу Лукаку (60) и Антонио Кандрева (84). Стоит отметить, что гости доигрывали матч в меньшинстве – красную карточку на 76-й минуте получил Диего Фариас.

Таким образом, "Интер" с тремя очками вышел в лидеры турнирной таблицы. В следующем туре "черно-синие" 1 сентября на выезде сыграют с "Кальяри", а "Лечче" в тот же день примет "Верону".