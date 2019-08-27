Пассажир помог второму пилоту экстренно посадить Boeing-757

Пассажир Boeing-757 британской авиакомпании Jet2, выполнявшего рейс из Манчестера в Фуншал — главный город португальского острова Мадейра помог второму пилоту экстренно посадить авиалайнер после того, как первый пилот почувствовал себя плохо.

Как пишет Daily Mail, ЧП произошло утром на полпути до места назначения. Стюардессы объявили, что в кабине пилота произошел инцидент, после чего другой пилот Jet2, летевший в отпуск, прошел в кабину. По словам очевидцев, он вышел из кабины только после приземления, а тот пилот, который изначально управлял самолетом, был на коляске с кислородной маской на лице.

По словам Трейси Джейн, летевшей тем рейсом, стало понятно, что возникла нештатная ситуация, так как обслуживание пассажиров прекратилось, а стюардессы с разных концов салона начали переговариваться друг с другом по телефонам внутренней связи. Позже они объявили, что самолет приземлится в ближайшем аэропорту.

Число людей, находившихся на борту, не называется, однако известно, что Boeing-757, максимально вмещает 235 пассажиров.

Пресс-секретарь Jet2 подтвердил, что на борту пассажирского самолета, летевшего по маршруту Манчестер — Фуншал, произошел инцидент. Он воздержался от подробностей, отметив, что все пассажиры "как можно скорее" будут доставлены до места назначения другим самолетом, передает ТАСС.