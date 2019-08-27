Полицейские, изнасиловавшие 17-летнюю волейболистку, уволены из органов внутренних дел

Полицейские из Анапы, которые подозреваются в изнасиловании несовершеннолетней волейболистки, уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, порочащим честь и достоинство сотрудника ОВД.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, назначено проведение служебной проверки. В отношении непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел, от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник Отдела МВД России по городу Анапе.

В ночь на 26 августа стражи порядка застали на пляже девушку и молодого человека​​​. Как сообщают местные СМИ, парня полицейские отпустили, а девушку принудили к действиям сексуального характера, запугивая отделом по делам несовершеннолетних.

Пострадавшей оказалась 17-летняя волейболистка, выступающая за команду Московской области. Спортсменка рассказала тренеру о произошедшем, а тот вызвал сотрудников внутренних дел.